Захар Прилепин подал в суд на Facebook из-за блокировки аккаунта в инстаграме. Роскомнадзор называл действия соцсети вмешательством в выборы

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Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин подал судебный иск против компании Facebook из-за заблокированного аккаунта в . Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу политика.

В иске, поданном в Пресненский районный суд Москвы, Прилепин требует «прекратить незаконную приостановку оказания услуг» и разблокировать его аккаунт.

Как подчеркнули в пресс-службе политика, копию иска направили в штаб-квартиру Facebook в Калифорнии.

Аккаунт Прилепина в инстаграме был заблокирован 22 июля, по словам политика, блокировка является бессрочной. 5 августа Прилепин также сообщил, что ему на месяц заблокировали аккаунт в фейсбуке. Он утверждал, что администрация сети не предоставила ему никаких доказательств нарушения пользовательского соглашения.

В конце июля Роскомнадзор требовал от Facebook «в максимально короткие сроки» разблокировать аккаунт Прилепина в инстаграме и объяснить причину блокировки, отметив, что происходящее может быть расценено как вмешательство в выборы в РФ. Соцсеть ответа не предоставила; 6 августа РКН еще раз повторил свои требования.

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