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Филолог, правозащитница и журналист Арина Гинзбург умерла в Париже в возрасте 83 лет. Об этом в фейсбуке сообщили литературовед Николай Подосокорский и журналист Михаил Гохман. Представители семьи Гинзбург подтвердили это «Новой газете».

Арина Гинзбург — вдова диссидента, журналиста и издателя Александра Гинзбурга.

В 1968 году Арина Гинзбург участвовала в петиционной кампании вокруг «Процесса четырех» — политического процесса против советских диссидентов Александра Гинзбурга, Юрия Галанскова, Алексея Добровольского и Веры Лашковой, которых обвиняли в антисоветской агитации и пропаганде. С 1974 года Гинзбург участвовала в деятельности Фонда помощи политзаключенным.

В 1980 году Арина Гинзбург вынужденно уехала из СССР вслед за мужем Александром Гинзбургом, которого выслали из страны. Жила в Париже вместе с мужем и двумя детьми, в эмиграции работала журналистом. Ее супруг умер в 2002 году в Париже.