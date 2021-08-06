«Коммерсант» подсчитал, сколько заработал на выпуске «Спутника V» его крупнейший производитель. Получилось больше 33 миллиардов рублей

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С начала 2021 года разработчик вакцины против коронавируса «Спутник V» — центр имени Гамалеи — разместил контракты на выпуск препарата на сумму 95,2 миллиарда рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные портала госзакупок.

В оборот уже выпущено около 30 миллионов доз «Спутника V» на 57 миллиардов рублей. Почти 60% этого объема произвела компания «Фармстандарт» бизнесмена Виктора Харитонина, получив около 33,2 миллиардов рублей, подсчитал «Коммерсант» на основе данных Росздравнадзора.

Еще по 11% от общего объема выпущенных доз «Спутника V» произвели две другие компании, связанные с Харитониным: «Лекко» выпустила вакцины на 6,1 миллиарда рублей, «Генериум» — на 6,5 миллиарда рублей. «Биокад», совладельцем которой является «Фармстандарт», произвела 3,8% от общего объема доз «Спутника V» на 2,2 миллиарда рублей.

Два источника «Коммерсанта» подтвердили, что большую часть вакцины произвели компании, аффилированные с «Фармстандартом» и его владельцем.

Действующее вещество «Спутника V», вероятно, производится на мощностях «Генериума», которому «первому удалось успешно провести трансфер технологии, обогнав конкурентов», заявили собеседники издания.

«Спутник V» — самая доступная вакцина против коронавируса в России. Также в стране одобрены препараты «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» и «КовиВак» от центра Чумакова. По данным разработчика, объем выпуска «КовиВак» за полгода составил миллион доз (достаточных для вакцинации 500 тысяч человек). «ЭпиВакКорону», как подсчитал «Коммерсант», выпустили в объеме около 12 миллионов доз (достаточных для вакцинации шести миллионов человек). Также одобрен к применению в России и «Спутник Лайт» — первый компонент двухкомпонентной вакцины «Спутник V», который можно применять отдельно.

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