«Южный парк» продлили еще на шесть сезонов. Создатели сериала также выпустят 14 полнометражных фильмов

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Создатели мультсериала «Южный парк» («South Park») Мэтт Стоун и Трей Паркер подписали новый контракт с американской корпорацией ViacomCBS, сообщает Bloomberg.

Контракт, рассчитанный до 2027 года, предусматривает выпуск еще шести сезонов «Южного парка» для телеканала Comedy Central и создание 14 полнометражных фильмов для стримингового сервиса Paramount+.

Bloomberg отмечает, что заявленные фильмы будут спин-оффами оригинального сериала, а первая картина, действие которой будет происходить в мире «Южного парка», выйдет на экраны до конца 2021 года.

По условиям контракта, ViacomCBS заплатит Мэтту Стоуну и Трею Паркеру более 900 миллионов долларов, что делает эту сделку одной из самых крупных в истории телевидения.

Сериал «Южный парк» выходит с 1997 года. Это один из самых продолжительных сериалов на телевидении. Он остается самым популярным телешоу на Comedy Central.

В 1999 году вышел фильм «Южный Парк: Большой, длинный, необрезанный» («South Park: Bigger, Longer & Uncut»), который стал единственной полнометражной картиной о мире «Южного парка».

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