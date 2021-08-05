Власти США планируют разрешить въезд в страну только привитым иностранцам

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Власти США планируют разрешить въезд в страну только тем иностранцам, которые прошли полную вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщают Reuters, The New York Times, CNN и другие СМИ со ссылкой на источник в администрации президента Джо Байдена.

В новых правилах будут перечислены категории людей, которым не нужно будет делать прививку от COVID-19 для въезда в США. Что это за исключения, пока неизвестно; подчеркивается, что их будет немного.

Новые правила вступят в силу после улучшения эпидемиологической обстановки. Когда именно их планируют ввести, неизвестно. В конце июля Белый дом заявил, что существующие ограничения на въезд в США пока сохранятся из-за распространения в мире штамма коронавируса дельта.

Сейчас и иностранцы, и граждане США, прилетающие в страну, должны иметь негативный тест на коронавирус или справку о перенесенном COVID-19. Въезд в США через сухопутные границы разрешен только при «необходимых поездках».

Кроме того, в США запрещен въезд для иностранцев, которые в течение последних двух недель были в Китае, Иране, Индии, Бразилии, ЮАР, а также Великобритании, Ирландии и странах Шенгенской зоны.

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