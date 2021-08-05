В селе в Хакасии убита семья из пяти человек. Подозреваемый в убийстве вышел на свободу несколько недель назад после 18 лет в тюрьме

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В селе Джирим в Хакасии убита семья из пяти человек — муж, жена, их 20-летний сын, 7-летняя внучка и брат мужа, сообщает региональное Следственное управление СК России. У всех погибших — многочисленные колото-резанные раны.

Возбуждено уголовное дело по п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии).

По подозрению в совершении убийств задержан ранее судимый житель Ширинского района 1985 года рождения, сообщил СК, не уточняя подробностей.

ИА Хакасия, в свою очередь, сообщает, что подозреваемый в убийстве — местный житель по фамилии Панов, освободившийся месяц назад после того, как отсидел 18 лет за убийство двух женщин.

По данным ИА Хакасия, Панова, который пытался вломиться еще и в другой дом, поймали трое местных жителей, среди которых был директор совхоза. Чтобы задержать Панова, как сообщается, они сбили его машиной. Теперь, пишет ИА Хакасия, задержавшие подозреваемого в убийстве опасаются, что их привлекут к ответственности, хотя видимых травм Панов не получил.