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В Чехии столкнулись пассажирские поезда. Есть погибшие и раненые

Источник: Novinky.cz

В Чехии между станциями Домажлице и Ближеов произошло столкновение двух пассажирских поездов, сообщает Novinky.cz.

Скоростной поезд Ex 351, который направлялся из Чешске Кубице в Прагу столкнулся с пассажирским составом, ехавшим по маршруту Пльзень — Домажлице.

Как сообщает издание Deník, ранения получили не менее 50 человек, известно как минимум о двух погибших.

Министерство транспорта Чехии заявило, что, по предварительным данным, машинист одного из поездов проехал на красный свет.

На месте происшествия работают экстренные службы, обстоятельства крушения поездов выясняются.