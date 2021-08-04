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Роскомнадзор заблокировал в России сайт DeviantArt из-за того, что администрация ресурса «не ограничила доступ к опасному, в первую очередь для детей, контенту». Об этом представитель ведомства сообщил «Интерфаксу».

Роскомнадзор начал блокировать DeviantArt 3 августа, спустя пять дней после того, как пригрозил ресурсу блокировкой, если с сайта не удалят противоправные материалы.

В Роскомнадзоре сообщили, что с 2019 года направили администрации DeviantArt 145 обращений с требованием удалить «запрещенные материалы, содержащие детскую порнографию, суицидиальный и пронаркотический контент».

DeviantArt — это коммерческая онлайн-галерея, основанная в США в 2000 году. Считается одним из самых крупных порталов для художников, иллюстраторов, фотографов и писателей.

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