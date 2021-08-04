Расследование подтвердило факты домогательств со стороны губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо. Байден призвал его уйти в отставку

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Расследование, проведенное двумя независимыми юристами под контролем прокуратуры Нью-Йорка, подтвердило факты домогательств со стороны губернатора штата Нью-Йорк, члена Демократической партии Эндрю Куомо. Об этом сообщает Associated Press.

Юристы пришли к выводу, что 11 женщин говорили правду о том, что Куомо дотрагивался до них неуместным образом, комментировал их внешность и делал замечания насчет их сексуальной жизни. Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс заявила, что «Куомо сексуально домогался нынешних и бывших государственных служащих в нарушение федеральных законов и законов штата».

Офис прокурора Нью-Йорка завершил расследование против Куомо, не выдвигая обвинений в уголовном преступлении. Но на основании изложенных в расследовании фактов обвинения ему могут предъявить другие прокуроры. Окружной прокурор Олбани Дэвид Соарес уже заявил, что ознакомится с выводами расследования, и призвал пострадавших связаться с ним.

Президент США Джо Байден призвал Куомо покинуть должность. «Я считаю, что он должен уйти в отставку», — заявил президент. Законодательное собрание штата Нью-Йорк заявило о намерении объявить импичмент Куомо. Губернатор в свою очередь отверг обвинения в домогательствах, заявив, что «факты сильно отличаются от того, как они были изложены». В отставку он уходить отказался.

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