В Мурманске сняли с выборов Виолетту Грудину

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Мурманский избирком отказался регистрировать на выборах в региональный парламент бывшую главу в регионе Виолетту Грудину. Об этом она сама сообщила в телеграме.

Причиной снятия Грудиной с выборов в избиркоме назвали ее связь со штабами Навального. «По бумажке Минюста об экстремизме, дождались конца апелляции по делу штабов Навального и начали заседание. Позорники», — заявила Грудина.

Также 4 августа в Санкт-Петербурге территориальный избирком Центрального района отказался регистрировать кандидатом в депутаты городского заксобрания представителя «Яблока» Бориса Вишневского. В комиссии свое решение объяснили ошибками в документах, которые тот подал для регистрации. Сам Вишневский отверг возможность таких ошибок, назвав решение о снятии политическим.

При этом Вишневский остался в партсписках «Яблока» на выборы в Госдуму и в петербургское заксобрание, а также кандидатом по одномандатному округу в Госдуму.

Грудину в середине июля госпитализировали по иску Роспотребнадзора: ведомство заявляло, что она нарушила условия изоляции во время лечения коронавируса. Помимо этого, против нее возбудили дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

В Санкт-Петербурге избирательные комиссии ранее сняли еще четырех кандидатов от «Яблока». Против еще одного депутата, Максима Резника, в июне завели уголовное дело — после чего он заявил, что отказывается от участия в выборах.

Под предлогом связей с «экстремистской организацией» с выборов сняли уже около десятка оппозиционеров. Несмотря на то, что закон в каждом конкретном случае требует доказывать такую связь в суде, этого ни разу не было сделано.

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