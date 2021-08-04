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Журнал Forbes включил певицу Рианну в список долларовых миллиардеров. По данным издания, ее состояние на данный момент составляет 1,7 миллиарда долларов.

Рианне, пишет Forbes, принадлежит 50% доли в косметическом бренде Fenty Beauty, общая стоимость которого издание оценивает в 2,8 миллиарда долларов.

Помимо этого, Рианна является владельцем 30% компании по производству нижнего белья Savage X Fenty. Вся компания целиком стоит около миллиарда долларов, таким образом, доля Рианны стоит около 300 миллионов.

Forbes отмечает, что Рианна с 2016 года не выпускала новых альбомов, поэтому сейчас отчисления, которые она получает как музыкант, составляют крайне незначительную часть ее состояния.

Рианна стала второй в списке самых богатых женщин шоу-бизнеса. Первое место занимает ведущая Опра Уинфри, чье состояние Forbes оценивает в 2,7 миллиарда долларов.

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