В Оманском заливе у берегов ОАЭ захватили танкер

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Морская торговая организация Великобритании (UKMTO) предупредила о «возможном захвате» судна в Оманском заливе в 60 морских милях (97 километрах) к востоку от порта Эль-Фуджейра в ОАЭ. Другие подробности в ведомстве, подконтрольном Минобороны Великобритании, не привели.

Восемь или девять вооруженных людей поднялись на танкер «Aсфолт Принсесс», сообщил британский телеканал Sky News, ссылаясь на источники. По данным агентства Reuters, которое также ссылается на источники, асфальтобитумный танкер, ходящий под флагом Панамы, захватили силы, которые поддерживает Иран.

Незадолго до захвата судна от четырех до шести нефтяных танкеров одновременно сообщили о «потере управления». Такой статус обычно указывает на то, что судно не может маневрировать из-за исключительных обстоятельств. Позже один из танкеров сдвинулся с места. Морской патрульный самолет ВВС Омана несколько часов кружил над районом, где находились суда. Связан ли инцидент с захватом судна в Оманском заливе, неизвестно.

В МИД Ирана назвали «подозрительными» сообщения об инциденте с участием нескольких танкеров и призвали не создавать «ложную атмосферу» против Тегерана.

На прошлой неделе США, Великобритания и Израиль обвинили Иран в нападении на нефтяной танкер у берегов Омана, совершенном 29 июля с помощью беспилотника. В результате нападения погибли два человека — граждане Румынии и Великобритании. Иран отрицал свою причастность к случившемуся.

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