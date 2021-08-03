Участники движения «Лев против» пришли на День ВДВ в Москве и попросили десантников не пить. Активистов задержал ОМОН

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Участники движения , выступающие против распития алкогольных напитков в общественных местах, вечером 2 августа пришли в московский Парк Горького, где в тот момент бывшие десантники отмечали День Воздушно-десантных войск.

Телеканал РЕН опубликовал видео, где активисты движения спрашивают у десантников, почему те пьют алкоголь в парке, и просят их этого не делать. Один из активистов отметил, что отдыхающие «негодуют» из-за таких просьб, но все общение проходит «вежливо».

РЕН сообщил, что между активистами и десантниками произошла потасовка. Телеграм-канал Mash сообщил, что в конфликт вмешался ОМОН, который провел задержания. Sota пишет, что задержаны активисты; среди них — лидер движения «Лев против» Михаил Лазутин. Есть ли среди задержанных десантники, не уточняется.

В сети публикуют видеозаписи, на которых видно бойцов Росгвардии, преследующих кого-то в Парке Горького.

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