Участники движения «Лев против» пришли на День ВДВ в Москве и попросили десантников не пить. Активистов задержал ОМОН
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
Участники движения «Лев против», выступающие против распития алкогольных напитков в общественных местах, вечером 2 августа пришли в московский Парк Горького, где в тот момент бывшие десантники отмечали День Воздушно-десантных войск.
Телеканал РЕН опубликовал видео, где активисты движения спрашивают у десантников, почему те пьют алкоголь в парке, и просят их этого не делать. Один из активистов отметил, что отдыхающие «негодуют» из-за таких просьб, но все общение проходит «вежливо».
РЕН сообщил, что между активистами и десантниками произошла потасовка. Телеграм-канал Mash сообщил, что в конфликт вмешался ОМОН, который провел задержания. Sota пишет, что задержаны активисты; среди них — лидер движения «Лев против» Михаил Лазутин. Есть ли среди задержанных десантники, не уточняется.
В сети публикуют видеозаписи, на которых видно бойцов Росгвардии, преследующих кого-то в Парке Горького.