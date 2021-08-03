У россиян — 13-е золото на Олимпийских играх. Его принес борец Муса Евлоев
Источник: Международный Олимпийский комитет
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Российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев стал чемпионом Олимпиады в Токио.
Евлоев выиграл золото в категории до 97 килограммов. В финальной схватке он победил Артура Алексаняна из Армении.
Золото Евлоева стало 13-м для российской команды. В неофициальном медальном зачете россияне идут пятыми, уступая Китаю (32), США (22), Японии (19) и Австралии (14).