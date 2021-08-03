Около Пентагона произошла стрельба. Здание закрыли на вход и выход

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В Вашингтоне здание Пентагона закрыли на вход и выход после того, как неподалеку произошла стрельба.

Инцидент со стрельбой произошел на автобусной остановке рядом с главным зданием министерства обороны США. Причины стрельбы неясны.

По данным Associated Press, несколько человек получили ранения. В каком они состоянии, не уточняется. Корреспондент агентства, оказавшийся на месте событий, сообщает о «многочисленных выстрелах».

Обновление. Сотрудник охраны Пентагона застрелил преступника, устроившего стрельбу, сообщает Politico. В здание нападавший не попал. Один офицер получил ранения, сообщили в службе охраны Пентагона. Телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что погиб один полицейский.

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