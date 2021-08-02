Валерий Карпин ушел с поста главного тренера футбольного клуба «Ростов». 10 дней назад он возглавил сборную России

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Валерий Карпин покинул пост главного тренера футбольного клуба «Ростов», сообщается в твиттере клуба.

«Мы приняли решение, что я ухожу с поста главного тренера „Ростова“. Это очень сложное, мучительное решение для меня. Но так будет лучше для всех — и для ФК „Ростов“, и для сборной России», — сказал Карпин, чьи слова приводит ТАСС.

23 июля Карпин возглавил сборную России по футболу. Контракт Карпина рассчитан до конца 2021 года с возможностью продления. Российский футбольный союз сообщал, что тренер будет совмещать работу в сборной и в клубе.

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