В Тверской области прошел ураган. Погибли трое человек, в том числе ребенок

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По меньшей мере трое человек, в том числе ребенок, погибли в результате урагана, произошедшего в Тверской области 2 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Еще десять человек, в том числе двое детей, получили травмы.

В городе Андреаполь ураганный ветер повалил деревья, повреждения получили 65 частных жилых домов, пишет ТАСС со ссылкой на МЧС. В 90 населенных пунктах, где живет 2278 человек, частично нарушено энергоснабжение.

Для людей, пострадавших во время урагана, создали пункты временного размещения, но, по данным МЧС, в этом никто не нуждается.