В Турции перевернулся автобус с российскими туристами. Погибли четверо

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Обновление. Число погибших в ДТП в Анталье выросло до четырех, сообщил туроператор «Интурист». В компании отметили, что пока не знают, является ли четвертый погибший гражданином России.

Автобус, перевозивший российских туристов, попал в дорожную аварию в турецкой провинции Анталья. В ДТП, по данным газеты Milliyet, погибли трое человек, еще 16 человек пострадали.

Автобус, ехавший из города Манавгат в аэропорт Антальи, попал в аварию в районе Сиде. Водитель врезался в бетонное ограждение, после чего автобус перевернулся.

В пресс-службе туроператора «Интурист» подтвердили информацию о ДТП с участием российских туристов. По данным компании, в автобусе находилось 22 россиянина, в том числе девять детей, которые должны были вылетать рейсом ZF 6394 в Самару в 21:50 по местному времени. Все туристы находятся в четырех больницах Антальи. Среди погибших нет детей, отметили в пресс-службе.

Для родственников пострадавших открыта горячая линия по номеру +905383933451.