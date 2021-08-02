Центр «Насилию.нет» объявил о запуске в Москве экстренного убежища для жертв домашнего насилия

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Центр объявил, что с августа будет предоставлять SOS-размещение в гостиницах и хостелах Москвы тем, кто пострадал от насилия в семье. Об этом говорится в сообщении центра, поступившем в «Медузу».

Получить убежище смогут женщины старше 18 лет, которые находятся в критической жизненной ситуации: для них актуально физическое насилие или угроза его применения, преследование со стороны бывшего партнера. Помощь предоставляют женщинам, которые не могут оплатить проживание самостоятельно.

Участницы проекта смогут находиться в хостелах и гостиницах до 21 дня. Адреса размещения скроют в целях безопасности. Все расходы, связанные с размещением, центр возьмет на себя. Сейчас, по данным организации, собрано более 346 тысяч рублей, которых хватит, чтобы разместить на одну ночь 346 пострадавших.

Чтобы получить помощь, нужно связаться с центром «Насилию.нет» по номеру горячей линии +7 999 916 30 00. Сотрудники центра дадут бесплатную консультацию и доступные адреса временного убежища.

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