Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Российские спортсмены 2 августа выиграли еще шесть медалей на Олимпиаде в Токио — две серебряных и четыре бронзовых.

Серебряные медали — у гимнаста Дениса Аблязина в опорном прыжке и у Сергея Каменского в стрельбе из винтовки с 50 метров. Бронзовые — у гимнастки Ангелины Мельниковой в вольных упражнениях, дуэта Анастасии Войновой и Дарьи Шмелевой на велотреке, а также у борцов Сергея Емелина и Сергея Семенова.

В общем зачете российская команда идет на пятом месте с 50 медалями (12+21+17). Выше россиян в таблице Китай (29 золотых медалей), США (22 золотых), Япония (19 золотых) и Австралия (14 золотых).

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег