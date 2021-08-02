Организаторы объявили об отмене конкурса журналистских грантов имени онколога Андрея Павленко

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Проект «Жизнь человека» 1 августа закрыл конкурс на получение гранта имени онколога Андрея Павленко, в рамках которого каждый месяц финансировали журналистские проекты об онкологии. Сообщение об этом появилось на странице гранта.

К сожалению, за время существования гранта мы не получили того количества интересных и перспективных заявок, на которые рассчитывали в самом начале нашей работы. И с каждым разом нам становилось все труднее отбирать из небольшого объема конкурсных работ значительные медиапроекты, достойные финансирования.

Все деньги, собранные на странице проекта на сайте Patreon, направят семье Андрея Павленко, отметили организаторы. Ранее семье онколога направляли только половину суммы, собранной за месяц, а остальное шло на грант.

Грант имени Андрея Павленко создали в феврале 2020 года. На странице проекта опубликованы данные о 29 победителях, получивших в целом 4,5 миллиона рублей с апреля по ноябрь 2020 года (сведений за более поздний период нет). Также там представлены отчеты о собранных средствах с января 2020-го по март 2021 года.

Один из самых успешных оперирующих онкологов России Андрей Павленко умер 5 января 2020 года после почти двух лет борьбы с раком желудка. Ему был 41 год. Во время болезни Павленко вел подкаст и видеодневник «Жизнь человека» на сайте «Такие дела», где рассказывал о лечении онкологических заболеваний в России как врач и как пациент.

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