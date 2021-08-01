Умер бывший декан журфака МГУ Ясен Засурский. Он руководил факультетом больше 40 лет

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Бывший декан факультета журналистики МГУ имени Ломоносова, президент факультета Ясен Засурский умер на 92-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе журфака МГУ.

Анвар Галеев / ТАСС

Ясен Николаевич пришел работать в Московский университет еще при Сталине. В хрущевские времена он стал основателем и бессменным руководителем кафедры зарубежной журналистики и литературы. Деканство Засурского вместило в себя эпохи четырех генеральных секретарей и трех президентов — от Брежнева до Путина. В России менялись президенты, президент журфака оставался неизменным.

Ясен Засурский начал работать на факультете журналистики МГУ через год после его создания, в 1953 году. В 1964-м он стал исполняющим обязанности декана, а в 1965-м — деканом факультета и оставался на этом посту 42 года. В 2007 году он занял почетную должность президента факультета.

Засурский имел ученую степень доктора филологических наук и звание заслуженного журналиста России.