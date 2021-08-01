Российская легкоатлетка Дарья Клишина не прошла в финал Олимпиады из-за травмы. Она покинула стадион в инвалидном кресле

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Российская легкоатлетка Дарья Клишина не прошла в финал олимпийских соревнований по прыжкам в длину, сообщает Sports.ru.

Во время квалификации первые две попытки Клишиной не были засчитаны из-за заступа. При третьей попытке спортсменка прервала разбег из-за травмы ноги.

При разбеге Клишина повредила заднюю поверхность правого бедра и покинула стадион, где проходила квалификация, на инвалидном кресле.

Россиянку отвезли в медицинский центр на стадионе и сделали перевязку. Ей также выдали костыли, чтобы она смогла дойти до транспорта, чтобы поехать в поликлинику Олимпийской деревни.

В медцентр стадиона к Клишиной пришел офицер допинг-контроля. «Теперь она отправится в поликлинику только после сдачи пробы», — заявили ТАСС в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Сама спортсменка отказалась от комментариев по поводу травмы.

Дарья Клишина была единственной легкоатлеткой из России, принявшей участие в Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. ВФЛА отстранили от соревнований из-за допинговых скандалов в российском спорте, но для Клишиной, которая тренировалась в США, было сделано исключение. В финале Олимпиады по прыжкам в длину Клишина заняла девятое место.

Клишина стала одной из десяти российских легкоатлетов, допущенных к Олимпиаде в Токио, и единственной прыгуньей в длину. Российские легкоатлеты пока не завоевали наград в Токио. Всего же у российской команды на данный момент 37 медалей — 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых; она занимает четвертое место в общем медальном зачете.

Дарье Клишиной 30 лет, она является серебряным призером чемпионата мира 2017 года.

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