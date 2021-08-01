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Французский боксер Мурад Алиев устроил забастовку на Олимпиаде. Он отказался уходить с ринга после того, как ему присудили поражение

Источник: Associated Press

Боксер из Франции Мурад Алиев устроил забастовку после того, как ему присудили поражение в четвертьфинальном поединке на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает Associated Press.

Во время боя с британцем Фрейзером Кларком в категории свыше 91 килограмма Алиеву засчитали поражение и дисквалифицировали. Рефери счел, что Алиев преднамеренно наносил сопернику удары головой. Боксер был не согласен с таким решением и отказался покидать ринг.

Алиев сидел в углу ринга около 30 минут. Затем ушел вместе с организаторами, но спустя 15 минут вернулся на ринг. Он оставался там еще около 15 минут, после чего завершил забастовку.

«Это был мой способ показать, что решение было несправедливым. Я хотел бороться со всей этой несправедливостью… Я тренировался всю свою жизнь для этого и проиграл из-за решения одного рефери», — заявил боксер.

26-летний Мурад Алиев родился в Москве и в возрасте шести лет переехал во Францию. Он является чемпионом Франции и серебряным призером Европейских игр в Беларуси.

Олимпиада в Токио

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