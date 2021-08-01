Apple удалила из App Store приложение для знакомств противников вакцинации

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Корпорация Apple удалила из своего магазина приложений App Store приложение Unjected, предназначенное для знакомств противников вакцинации. Об этом пишет Bloomberg.

В Apple заявили, что Unjected нарушила правила корпорации относительно информирования о коронавирусе.

В Google Play приложение Unjected пока доступно. Но, как пишет Bloomberg, 16 июля в Google пригрозили удалить Unjected через две недели, если создатели приложения не улучшат модерацию контента пользователей.

В частности, в Google пометили как недостоверные сообщения пользователей Unjected о том, что вакцины от коронавируса являются «биологическим оружием» и «микрочипами с нанотехнологиями».

Unjected запустили две жительницы Гавайев в мае 2021 года. Сервис позиционирует себя как «сообщество единомышленников, поддерживающих медицинскую автономию и свободу слова». Приложение Unjected скачали 18 тысяч раз.

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