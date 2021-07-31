Россия построит новую орбитальную космическую станцию. Эксплуатацию МКС планируется завершить к 2028 году

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Россия создаст новую орбитальную космическую станцию, которая придет на смену МКС. Соответствующее решение принял научно-технический совет «Роскосмоса», говорится в сообщении госкорпорации.

С целью недопущения прекращения непрерывного освоения околоземной космической инфраструктуры предложено создание национального пилотируемого космического комплекса на низкой околоземной орбите — Российской орбитальной служебной станции.

В «Роскосмосе» также отметили, что завершить эксплуатацию МКС планируется к 2028 году.

Срок эксплуатации МКС первоначально должен был завершиться в 2024 году. В июне 2021 года глава NASA Билл Нельсон предложил руководителю «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину продлить эксплуатацию станции до 2030 года, тогда Рогозин идею поддержал.

Рогозин ранее заявлял, что большая часть оборудования российского сегмента МКС выработала свой ресурс и затраты на его содержание после 2025 года будут сопоставимы со стоимостью создания новой станции.

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