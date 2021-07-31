В Охотском море разбился Су-35 с отказавшим двигателем. Пилот смог катапультироваться
Источник: Интерфакс
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На Дальнем Востоке разбился истребитель Су-35. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.
Самолет совершал учебно-тренировочный полет. Пилот катапультировался через четыре минуты после вылета, его уже обнаружили, в результате инцидента он не получил травм.
После катапультирования пилота Су-35 упал в акватории Охотского моря.
Причиной крушения стал отказ двигателя.