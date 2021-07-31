Эрдоган объявил Анталью зоной бедствия из-за продолжающихся лесных пожаров

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Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил зонами бедствия пять провинций на юге страны, где продолжаются лесные пожары — это Анталья, Адана, Мерсин, Мугла и Османие.

Эрдоган также сообщил, что власти Турции выделят 50 миллионов лир (около шести миллионов долларов) на экстренные меры по устранению ущерба от пожаров.

Также Эргодан заявил, что в ближайшее время власти расследуют причины пожаров. По его словам, одной из версий их происхождения является диверсия.

Пожары на юге Турции продолжаются на протяжении четырех дней. Их жертвами стали шесть человек, около 400 пострадали.

В курортных городах Мармарис и Бодрум власти эвакуировали несколько отелей. В Анталье эвакуация не проводилась.

В правительстве Турции 31 июля заявили, что из 98 очагов возгораний локализованы 88.

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