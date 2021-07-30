В России подорожала самая дешевая мобильная связь

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Средний минимальный тариф на сотовую связь в России в первом полугодии 2021 года вырос на 16% — до 326 рублей в месяц. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование информационно-аналитического агентства Content Review.

Регионами с самой доступной стоимостью мобильной связи по итогам полугодия названы Москва, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Магаданская и Сахалинская области. Дороже всего сотовая связь в Чечне, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.

Гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков отметил, что в первом полугодии мобильные операторы действительно увеличили цены на минимальные пакетные предложения, но в среднем и высоком сегментах рост стоимости был минимальным, а в целом по рынку он не превысил 5%.

По данным Минцифры, на которые ранее ссылался «Коммерсант», доходы операторов от мобильной связи в первом квартале 2021 года выросли на 15,9% — до 109,5 миллиарда рублей. При этом общий рост доходов от услуг связи составил лишь 2,6% — до 454 миллиардов рублей.

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