В России подорожала самая дешевая мобильная связь
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Средний минимальный тариф на сотовую связь в России в первом полугодии 2021 года вырос на 16% — до 326 рублей в месяц. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование информационно-аналитического агентства Content Review.
Регионами с самой доступной стоимостью мобильной связи по итогам полугодия названы Москва, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Магаданская и Сахалинская области. Дороже всего сотовая связь в Чечне, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.
Гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков отметил, что в первом полугодии мобильные операторы действительно увеличили цены на минимальные пакетные предложения, но в среднем и высоком сегментах рост стоимости был минимальным, а в целом по рынку он не превысил 5%.
В прошлом году на фоне падения реальных доходов населения операторы старались дифференцировать тарифные линейки, сделав их более доступными. Но в 2021 году операторы начали выравнивать стоимость связи, а в состоянии ценовой войны остались лишь два из четырех федеральных операторов (МТС и Tele2), говорит руководитель Content Review Сергей Половников: «Они предлагают самые низкие начальные пакетные тарифы в большинстве регионов, но с минимальным наполнением».
По данным Минцифры, на которые ранее ссылался «Коммерсант», доходы операторов от мобильной связи в первом квартале 2021 года выросли на 15,9% — до 109,5 миллиарда рублей. При этом общий рост доходов от услуг связи составил лишь 2,6% — до 454 миллиардов рублей.