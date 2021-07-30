Сервис Samsung Pay оказался под угрозой запрета в России из-за патентного спора

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Арбитражный суд Москвы фактически запретил работу платежной системы Samsung Рау в России и ввоз в страну устройств с ее поддержкой. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на решение суда.

Таким образом суд удовлетворил иск швейцарской «Сквин СА» к компаниям «Самсунг Электроникс Рус Компани» и Samsung Electronics Co Ltd. об использовании изобретения по патенту без согласия правообладателя.

Речь идет о патенте «Сквин СА» на изобретение «для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца». Заявка на патент была подана в России в 2013 году.

Суд, ссылаясь на заключения экспертов, пришел к выводу, что в работе Samsung Рау используются технологии патента «Сквин СА». Решение суда было вынесено 27 июля. Оно вступит в силу через 30 дней, если ответчик его не обжалует.

«Коммерсанту» не удалось связаться со «Сквин СА» или найти какую-либо информацию об этой компании. В Samsung Electronics заявили, что пока «никаких изменений в оперативной деятельности» не планируют. По словам представителя юридической фирмы Vegas Lex Кирилла Никитина, в Samsung намерены оспорить патент «Сквин СА».

Зампред комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов уверен, что палата по патентным спорам встанет на сторону Samsung. Шансы, что она признает качественным патент «Сквин СА», «не превышают 1%», заявил Семенов.

Платежный сервис Samsung Рау был запущен в 2015 году, в России он появился год спустя. По данным Национального агентства финансовых исследований на март 2021 года, на которые ссылается «Коммерсант», Samsung Рау используют 17% пользователей мобильных платежных сервисов в России. Доля рынка Google Pay составляет 32%, Apple Pay — 30%.

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