Сторонники Навального нашли у телеведущих Ольги Скабеевой и Евгения Попова недвижимость в Москве на 300 миллионов рублей

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Фонд борьбы с коррупцией ( ) утверждает, что ведущие ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева и ее муж Евгений Попов владеют недвижимостью в Москве общей стоимостью более 300 миллионов рублей.

Фонд выяснил, что в апреле 2015 года супружеская пара купила 105-метровую квартиру на улице Верхняя Масловка с видом на Петровский парк (выписка из реестра недвижимости). ФБК оценил квартиру в 45 миллионов рублей.

В ноябре 2020 года Скабеева и Попов купили 170-метровую квартиру в элитном жилом комплексе «ВТБ Арена Парк» на Ленинградском проспекте, расположенном недалеко от первого жилья (выписка). Согласно плану квартиры, в ней три спальни, четыре санузла, гостиная, холл и кухня. В ФБК оценили недвижимость вместе с отделкой в 130 миллионов рублей.

Алексей Навальный

В этом же жилом комплексе в июне 2019 года Скабеева и Попов стали собственниками нежилого помещения с отдельным входом на первом этаже (выписка). Площадь помещения составляет 180 квадратных метров, а его цена — 130 миллионов рублей.

В ФБК отметили, что ни Попов, ни Скабеева никогда не занимались бизнесом и у них нет другого дохода, кроме как от работы на государственном телеканале «Россия 1». В 2020 году издание сообщало, что Ольга Скабеева зарабатывает 12,8 миллиона рублей в год, а ее муж Евгений Попов — 12,9 миллиона рублей.

Незадолго до публикации расследования Евгений Попов написал в телеграм-канале, что с ним связывался сотрудник ФБК Георгий Албуров, который «задавал тупые вопросы о моем имуществе, ипотеках и зарплате». «Идиот, все декларации сданы в ЦИК. Ничего не скрывал и скрывать не собираюсь. Видимо, сегодня-завтра выйдет фантастическое кино о том, какие мы с Ольгой „олигархи“. Олигархи с ипотеками, ага», — написал Попов.

Команда Алексея Навального выпустила расследование об этом после того, как в мае Евгений Попов объявил о планах участвовать в выборах в Госдуму. В праймериз «Единой России» в своем округе телеведущий занял первое место.

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