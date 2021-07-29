Российские рапиристки выиграли золото в командных соревнованиях
Источник: Интерфакс
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Российские рапиристки стали олимпийскими чемпионками в командных соревнованиях, сообщает «Интерфакс».
В финале россиянки Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова победили команду Франции со счетом 45:34.
Бронза досталась итальянкам, которые победили команду США.
Золото рапиристок стало восьмым для сборной. В медальном зачете российские спортсмены занимают четвертую строчку. На первом месте Япония (15 золотых медалей). За ней следуют Китай (14 золотых медалей) и США (13 золотых медалей).