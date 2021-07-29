Операторы связи предупредили об ухудшении качества услуг из-за новых требований по изоляции Рунета

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Новые требования министерства цифрового развития РФ по установке и модернизации оборудования для исполнения могут сказаться на качестве услуг и стабильности работы сетей. Об этом говорится в заключении МТС на соответствующий проект постановления правительства, пишет «Коммерсант».

Операторы связи с ноября 2019 года должны устанавливать на свои сети технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), которые позволяют фильтровать трафик и блокировать доступ к сайтам. Оборудование операторам предоставляет Роскомнадзор, его устанавливают и обслуживают за счет бюджета.

Раньше за модернизацию оборудования отвечало государство, но если предложенные нововведения примут, то операторы связи будут сами должны увеличить пропускную способность оборудования до уровня сети связи, на которой оно установлено, говорится в заключении МТС.

В компании отметили, что для модернизации нужно согласие Роскомнадзора, но ведомство может отказать, если посчитает, что в этом нет необходимости, а это приведет к ухудшению качества услуг для абонентов и устойчивости сети. Кроме того, говорится в ответе МТС, в документе не указаны сроки, в которые Роскомнадзор должен установить оборудование.

Источник «Коммерсанта» в одном из крупных операторов связи поддержал замечания МТС. «Непонятно, за чей счет будет проводиться это расширение [пропускной способности оборудования]», — сказал он. В «Вымпелкоме» (бренд «Билайн») сообщили, что не готовили заключение на проект постановления правительства. В «Ростелекоме», «Мегафоне», Tele2 и «ЭР-Телекоме» отказались от комментариев.

В Министерстве цифрового развития сказали, что дополнительно проработают проект постановления правительства, «в том числе и по замечаниям МТС». В Роскомнадзоре это не комментировали.

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