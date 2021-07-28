Жителям Нью-Йорка начнут платить по 100 долларов за прививку от коронавируса

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Власти Нью-Йорка начнут платить жителям города за прививки от коронавируса. Об этом заявил мэр Билл Де Блазио.

Каждому, кто сделает первый укол, начиная с 30 июля, мэрия заплатит по 100 долларов. Чтобы получить деньги, жителям города нужно будет перед прививкой зарегистрироваться на специальном сайте.

Ранее власти Нью-Йорка раздавали всем вакцинировавшимся лотерейные билеты с главным призом в размере пяти миллионов долларов.

В Нью-Йорке, население которого в административных границах составляет 8,5 миллиона человек, полностью вакцинировались 4,4 миллиона жителей.

В США в последние недели начал активное распространение штамм дельта. Из-за этого за последний месяц ежедневная заболеваемость выросла в пять раз — с 11-12 тысяч до примерно 60 тысяч в день. На фоне роста заболеваемости власти США, как ожидается, в ближайшее время объявят об обязательной вакцинации для государственных и муниципальных служащих.

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