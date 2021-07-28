Умер последний член ГКЧП Олег Бакланов

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Умер бывший глава ракетно-космической отрасли СССР Олег Бакланов. Об этом сообщил руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Бакланову было 89 лет, причины его смерти не уточняются.

Бакланов в августе 1991 года был одним из членов ГКЧП. После провала путча он два года находился под стражей по обвинению в заговоре с целью захвата власти, но позже был амнистирован. После смерти Дмитрия Язова в конце февраля 2020 года Бакланов был единственным остававшимся в живых членом ГКЧП.

В 1980-х года Бакланов возглавлял ракетно-космическую отрасль СССР. На этом посту он, в частности, курировал проект советского шаттла «Буран — Энергия». С 1983 по 1988 год он также возглавлял министерство общего машиностроения СССР.