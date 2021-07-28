Умер бывший барабанщик Slipknot Джои Джордисон

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Бывший барабанщик и сооснователь американской метал-группы Slipknot Джои Джордисон умер в возрасте 46 лет, сообщает Rolling Stone со ссылкой на семью музыканта.

Точная причина смерти Джордисона не называется, по словам близких, он скончался мирно во сне в минувший понедельник, 26 июля.

«Те, кто был знаком с Джои, знали его остроумие, мягкий характер, огромное сердце и любовь ко всему, что связано с семьей и музыкой», — говорится в заявлении родственников.

Похороны музыканта будут закрытыми от широкой публики, добавили представители семьи Джордисона.

После сообщений о смерти Джои Джордисона обложки в соцсетях и на сайте Slipknot сменились траурными черными заставками.

Джои Джордисон был барабанщиком Slipknot на протяжении 18 лет с момента основания группы в 1995 году. Он участвовал в записи четырех альбомов группы, став соавтором многих ее хитов. В 2013-м году он покинул коллектив из-за неврологического заболевания — поперечного миелита. Позже он также выступал в группах Scar the Martyr и Sinsaenum.