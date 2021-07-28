Умер басист группы ZZ Top Дасти Хилл

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Умер бас-гитарист ZZ Top Дасти Хилл. Об этом сообщается в официальном инстаграме группы.

Дасти Хиллу было 72 года. Он умер во сне в своем доме в Хьюстоне. Причины его смерти не уточняются.

ZZ Top — одна из наиболее популярных групп саутерн-рока в истории. Только в США они продали более 25 миллионов копий альбомов.

Пик коммерческого успеха ZZ Top пришелся на середину 1980-х годов, когда в США начал вещание телеканал MTV. В значительной мере этому способствовал узнаваемый внешний вид музыкантов — длинные рыжие бороды Дасти Хилла и вокалиста Билли Гиббонса.

ZZ Top — Gimme All Your Lovin' RHINO