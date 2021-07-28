S7 объявила о создании нового лоукостера в России

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Группа компаний S7 Group создаст новую бюджетную авиакомпанию, которая, предположительно, начнет полеты в июле 2022 года. Об этом сообщила акционер S7 Group, глава совета директоров S7 Airlines Татьяна Филева, пишет ТАСС.

«Мы будем запускать новую лоукост-компанию», — сказала Филева на пресс-конференции. По ее словам, это будет отдельная компания с другой бизнес-моделью и маршрутной сетью, но у нее будет общий акционер с S7 Airlines.

Лоукостер S7 Group планирует использовать самолеты Airbus 320 neo на 186 кресел.

В мае газета «Ведомости» писала со ссылкой на источник, что S7 может создать нового лоукостера на базе бывшей авиакомпании «Глобус».

Единственный действующий лоукостер в России — авиакомпания «Победа», дочерняя структура «Аэрофлота», которая работает с сентября 2014 года.

S7 — одна из крупнейших российских авиакомпаний. С апреля 2020 года по март 2021 года она занимала первое место среди российских авиакомпаний по числу перевезенных пассажиров, обогнав «Аэрофлот». В апреле 2021 года «Аэрофлот» вернул себе лидерство по пассажироперевозкам.

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