Нурмагомедов, Моргенштерн и Бузова возглавили рейтинг Forbes самых успешных звезд России

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Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг 50 самых успешных звезд России. Список составлялся на основе двух факторов: доходов участников (с июня 2020 года по май 2021 года) и их популярности (упоминания в СМИ, запросы в поисковых системах и количество подписчиков в соцсетях).

Первое место в рейтинге, как и год назад, занял боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов (его доход, по оценкам Forbes, составил 12 миллионов долларов).

На втором месте оказался рэпер Моргенштерн (7,4 миллиона долларов). В прошлогоднем списке музыкант занимал 21-е место.

Замыкает тройку лидеров телеведущая и певица Ольга Бузова (3,3 миллиона долларов).

Также в первую десятку рейтинга попали рэпер Тимати, музыкант и телепродюсер Сергей Шнуров, хоккеист Александр Овечкин, журналистка Ксения Собчак, рэпер Баста, футболист Артем Дзюба и певица Полина Гагарина.

Forbes составляет рейтинг самых популярных и высокооплачиваемых артистов, музыкантов, спортсменов и телеведущих России c 2005 года. Предыдущие два года журнал ограничивал возраст участников этого списка 40 годами. В нынешнем году издание отказалось от этой практики.

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