Минюст разрешил регистрировать браки на дому и в больницах

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Министерство юстиции РФ разрешило органам ЗАГС регистрировать браки на дому или в медицинских учреждениях, говорится в приказе ведомства.

В документе сказано, что органы ЗАГС могут зарегистрировать брак на дому, в больнице «или иной организации», если жених и невеста указали в своем заявлении «особые обстоятельства», которые не позволяют провести регистрацию в обычных условиях.

Такими обстоятельствами, согласно Семейному кодексу, могут быть беременность, рождение ребенка, непосредственная угроза жизни одной из сторон, сообщила «Российской газете» член Ассоциации юристов России Ольга Митева.

В приказе отмечается, что максимальное время, отведенное на регистрацию брака, составляет 150 минут с учетом времени, которое сотрудник ЗАГС проведет в пути.

Новые положения вступят в силу в начале августа.

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