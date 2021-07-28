Джо Байден встретился в Белом доме со Светланой Тихановской

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Президент США Джо Байден встретился в Белом доме с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

Байден написал в твиттере, что для него «большая честь» встретиться с Тихановской и заверил, что США «поддерживают народ Белоруссии в стремлении к демократии и обеспечению базовых прав человека».

Тихановская, в свою очередь, сообщила, что попросила Байдена помочь сделать Белоруссию «успешным примером ненасильственного перехода к демократии». Она подчеркнула, что происходящее в стране никак не связано с геополитикой, и отметила, что поддержка белорусов является «моральным долгом США».

Тихановская приехала в США по приглашению Госдепартамента. Она уже привела встречи с госсекретарем Энтони Блинкеном, его заместителем Викторией Нуланд, советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и представителями белорусской диаспоры.

Читайте также

Мы так много сделали и не смогли победить Хроника протестов в Беларуси, рассказанная их участниками. И история страны, которую написал Шура Буртин

Читайте также

Мы так много сделали и не смогли победить Хроника протестов в Беларуси, рассказанная их участниками. И история страны, которую написал Шура Буртин

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег