Джо Байден встретился в Белом доме со Светланой Тихановской
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Президент США Джо Байден встретился в Белом доме с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.
Байден написал в твиттере, что для него «большая честь» встретиться с Тихановской и заверил, что США «поддерживают народ Белоруссии в стремлении к демократии и обеспечению базовых прав человека».
Тихановская, в свою очередь, сообщила, что попросила Байдена помочь сделать Белоруссию «успешным примером ненасильственного перехода к демократии». Она подчеркнула, что происходящее в стране никак не связано с геополитикой, и отметила, что поддержка белорусов является «моральным долгом США».
Тихановская приехала в США по приглашению Госдепартамента. Она уже привела встречи с госсекретарем Энтони Блинкеном, его заместителем Викторией Нуланд, советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и представителями белорусской диаспоры.