В Леверкузене на химическом заводе произошел сильный взрыв. Есть раненые

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Несколько человек получили ранения в результате сильного взрыва, произошедшего 27 июля на химическом заводе в немецком Леверкузене, сообщает Bild.

Инцидент произошел на предприятии Currenta на территории промышленной зоны Chempark, где проводится переработка мусора и токсичных отходов. Изначально сообщалось, что взрыв случился на одном из заводов химико-фармацевтической компании Bayer, но позже эту информацию опровергли.

По данным Currenta, как минимум два сотрудника предприятия получили тяжелые ранения в результате взрыва, еще у нескольких зафиксированы легкие повреждения. Пятеро человек числятся пропавшими без вести.

Полиция Леверкузена по системе городского оповещения рекомендовала местным жителям не покидать свои дома, а также закрыть окна и двери.