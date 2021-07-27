На частном пляже в Сочи предлагали спасти утопающих за 800 рублей

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Турист, отдыхающий в Сочи, нашел закрытый пляж, где предлагали платные услуги спасателей. Как сообщает «Югополис», он находится на территории серф-станции Voda возле четырехзвездочного отеля.

Турист опубликовал видео, снятое у пляжа. В прейскуранте, показанном на записи, сказано, что посещение «VIP-территории повышенной комфортности» стоит от 3500 до 7000 рублей в день в зависимости от размещения на пляже. Кроме того, в прейскуранте указана услуга «Спасение на воде» стоимостью 800 рублей.

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Представители серф-станции Voda сообщили изданию «Подъем», что «это обычная практика», но позднее назвали прейскурант ошибкой. «Серф-станция не имеет отношения к спасению тонущих. За спасение отвечают спасатели пляжа. И оно бесплатно согласно закону РФ. Услуги „спасение на воде“ у серф-станции нет», — заявили в организации.

В администрации Сочи сообщили РИА Новости, что проверили прейскурант пляжа, расположенного на территории отеля. «Информационная табличка с прайсом на дополнительные услуги, возмутившая гостей курорта, откорректирована», — сказали в мэрии. В новом прейскуранте услуги по «Спасению на воде» нет. В мэрии добавили, что провели разъяснительную беседу с арендатором пляжа о том, что ограничение свободного прохода к морю недопустимо.

В пресс-службе администрации добавили, что информация о спасении утопающих в прейскуранте появилась «вследствие проявления непрофессионализма отдельных сотрудников». «В настоящий момент сотрудник службы маркетинга серф-станции Voda, ответственный за изготовление рекламной продукции, уволен, а табличка с допущенными в ней ошибками и формулировками уничтожена», — сказали в мэрии.

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