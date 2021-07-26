США объявили о завершении боевой миссии в Ираке до конца года
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США завершат боевую миссию в Ираке до конца 2021 года. О соответствующей договоренности объявили президент США Джо Байден и премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми по итогам встречи в Вашингтоне.
Со следующего года американские военнослужащие будут только обучать и консультировать иракских военных и не будут принимать участия в боевых действиях.
Как отмечает Reuters, решение о завершении боевой миссии носит во многом формальный характер — фактически американские военные уже давно специализируются на тренировках иракцев и редко участвуют в боевых операциях.
Сейчас в Ираке находятся 2500 американских военнослужащих.
США вторглись в Ирак в 2003 году — официальным поводом для этого называлась предполагаемая связь правившего в стране диктатора Саддама Хусейна с террористами. После свержения режима Хусейна американские войска занимались проведением локальных операций против «Аль-Каеды» и ИГИЛ.
К 11 сентября США намерены вывести все войска из Афганистана. В этой стране американцы находятся с 2001 года.