США объявили о завершении боевой миссии в Ираке до конца года

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США завершат боевую миссию в Ираке до конца 2021 года. О соответствующей договоренности объявили президент США Джо Байден и премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми по итогам встречи в Вашингтоне.

Со следующего года американские военнослужащие будут только обучать и консультировать иракских военных и не будут принимать участия в боевых действиях.

Как отмечает Reuters, решение о завершении боевой миссии носит во многом формальный характер — фактически американские военные уже давно специализируются на тренировках иракцев и редко участвуют в боевых операциях.

Сейчас в Ираке находятся 2500 американских военнослужащих.

США вторглись в Ирак в 2003 году — официальным поводом для этого называлась предполагаемая связь правившего в стране диктатора Саддама Хусейна с террористами. После свержения режима Хусейна американские войска занимались проведением локальных операций против « » и .

К 11 сентября США намерены вывести все войска из Афганистана. В этой стране американцы находятся с 2001 года.

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