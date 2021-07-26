Правительство одобрило законопроект, разрешающий изымать загранпаспорта у должников

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Правительственная комиссия одобрила проект, разрешающий приставам изымать загранпаспорта у должников, которым ограничили выезд за рубеж. Об этом рассказал РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.

Загранпаспорт, по его словам, должник сможет вернуть после того, как выплатит долг. Получить назад документ можно будет в миграционной службе, заявил Груздев. Органы, принявшие решение о запрете выезда за границу должника, будут обязаны сообщить ему об этом. «В течение дня должно быть направлено электронное уведомление или предоставлена информация лично под роспись», — сказал Груздев.

Также в законопроекте, рассказал председатель правления АЮР, прописаны законодательные основания для признания заграничных паспортов недействительными. По словам Груздева, загранпаспорт будет считаться недействительным через шесть месяцев после смены фамилии, имени, даты рождения и пола. Другими причинами для признания загранпаспорта недействительным и его изъятия предлагается считать оформление документа по недостоверным бумагам и потерю его владельцем российского гражданства.

Адвокат коллегии адвокатов «Наумов, Грицюк и партнеры» Артем Грицюк заявил РБК, что законопроект противоречит действующим нормам Конституции. «Его надо подкреплять чем-то еще, он самостоятельно жить не сможет. Я пока не видел процедуру изъятия. Я думаю, технически сама процедура изъятия ляжет на бюджет и на нагруженных судебных приставов», — сказал он.

Законопроект об изъятии загранпаспортов у должников, которым запрещено выезжать из России, подготовлен МВД, сообщает РБК.

На 1 января 2021 года в списке должников, которым закрыт выезд из России, числились более 3,8 миллиона человек.

Приставы имеют право временно запретить выезжать за границу при долге от 30 тысяч рублей, если речь о долге по алиментам — от 10 тысяч рублей.

По данным Федеральной службы судебных приставов, наиболее часто ограничение права на выезд за рубеж применяется в отношении лиц, имеющих задолженности по алиментам, кредитным платежам и за жилищно-коммунальные услуги.

Запрет на выезд должников в России применяют с 2005 года. Постановление об ограничении на выезд действует на полгода, если за это время долг погашен, запрет снимают, но это занимает некоторое время.

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