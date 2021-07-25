Умер министр цифрового развития Амурской области Александр Курдюков. Неделю назад он получил черепно-мозговую травму в драке на турбазе

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В Амурской области умер министр цифрового развития Александр Курдюков. Об этом сообщил губернатор региона Василий Орлов.

Неделю назад 39-летнего Курдюкова госпитализировали с черепно-мозговой травмой, полученной, по данным «Интерфакса», в результате драки на турбазе «Берлога».

Издание Baza писало, что конфликт на турбазе произошел из-за того, что неизвестный мужчина приставал к жене чиновника. Перепалку, по данным телеграм-канала, быстро погасили, однако через несколько часов Курдюков пропал — позже его обнаружили без сознания с черепно-мозговой травмой. Полиция возбудила дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщала Baza.

Официально информацию о драке в правительстве региона не подтверждали. Там лишь сообщили, что Курдюков находится на больничном.

Курдюков возглавил региональное Минцифры в январе 2021 года. До этого он работал на различных должностях в правительстве региона на протяжении десяти лет.