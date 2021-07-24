Жители Перми записали видеообращение к Путину из-за застройки стадиона. Инициатора оштрафовали по статье о несанкционированном митинге

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Мотовилихинский районный суд Перми оштрафовал на 20 тысяч рублей местную активистку Елену Германову, которая организовала запись видеообращения пермяков к президенту России Владимиру Путину.

Германовой вменили организацию публичного мероприятия без подачи уведомления (часть 2 статьи 20.2 КоАП). Активистка просила перенести заседание из-за ее болезни, но в итоге суд вынес решение без ее участия, сообщает «МБХ медиа», ссылаясь на Германову.

Елена Германова — один из лидеров инициативной группы, выступающей в защиту стадиона возле дворца спорта «Молот», на месте которого собираются построить жилой квартал с плавательным бассейном и многоуровневой парковкой.

23 июня несколько десятков жителей Перми записали видеообращение, в котором попросили Владимира Путина вмешаться в ситуацию и защитить стадион. После записи обращения сотрудники ДПС задержали Елену Германову, а также Наталью Медведеву и Александра Зинина. Им вменили организацию и участие в несогласованной акции.

30 июня губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что проект по застройке бывшего поля дворца спорта «Молот» приостановлен.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег