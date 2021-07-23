Зеленский ввел санкции против крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и его основательницы Татьяны Бакальчук

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries. Указ опубликован на официальном сайте украинского президента.

Под санкции попали юридические лица Wildberries в России, Украине, Беларуси, Польше, Казахстане, Кыргызстане и Армении. Санкции предполагают, в частности, блокировку версий Wildberries в этих странах на территории Украины.

Кроме того, персональные санкции введены против основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук, ее муж Владислава, директора по развитию информационных технологий Wildberries Андрея Ревяшко и руководителя направления «Книги» в Wildberries Алексея Кузменко.

Персональные ограничения включают в себя блокировку активов на территории Украины, запрет на вывод капитала за пределы страны и приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств.

Санкции введены на три года по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины. Причина их введения не уточняется.

Татьяна Бакальчук занимает второе место в рейтинге богатейших женщин России и первое место — в рейтинге богатейших россиянок, заработавших свое состояние самостоятельно. Оба рейтинга составляет журнал Forbes. Журнал оценивает состояние Бакальчук в 13 миллиардов долларов.

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