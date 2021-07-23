Первый канал не показал сборную Украины на открытии Олимпиады в Токио. Вместо спортсменов в эфире была реклама

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Первый канал, который транслирует в России церемонию открытия Олимпийских игр в Токио, не показал проход сборной Украины.

Сразу же после выхода на стадион сборной Уганды, за которой шли украинские спортсмены, Первый канал прервал трансляцию на рекламу.

В пресс-службе Первого канала так объяснили РБК перерыв в трансляции: «Парад спортсменов длится порядка двух часов, для выполнения коммерческих обязательств его показ прерывается рекламой несколько раз».

Как отмечают телеграм-каналы, во время чемпионата Европы по футболу Первый канал не показывал самое начало матчей с участием сборной Украины — момент, когда исполнялся гимн.

В Олимпиаде в Токио примут участие спортсмены из 206 стран. Во время торжественных церемоний открытия Игр сборные выходят на стадион в алфавитном порядке (в Токио — в соответствии с японскими названиями стран) за исключением Греции — она всегда идет первой, и спортсменов страны-хозяйки, которые идут последними.

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