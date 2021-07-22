В Аргентине в паспортах, помимо мужского и женского пола, появится «гендер Х»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Граждане Аргентины смогут не указывать женский или мужской пол в документах, вместо этого выбрав третье значение — «гендер Х». Соответствующий указ подписал президент страны Альберто Фернандес.

Как говорится в указе, знак «Х» в графе «пол» будет иметь такие значения: небинарный, неопределенный, самовоспринимаемый или другие варианты, с которыми может идентифицировать себя человек, не ощущающий себя ни мужчиной, ни женщиной.

Как подчеркнул сам Фернандес, «государству не должно быть дела до сексуальной ориентации его граждан или до того, с каким полом они себя идентифицируют».

Третий гендер уже используется в паспортах таких государств как Австралия, Новая Зеландия, Канада, Мальта, Индия, Непал. В начале июля появление «гендера X» в паспортах в течение ближайших нескольких лет анонсировали власти США.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег